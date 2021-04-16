مصر... قطار يصطدم بسيارة في الإسكندرية

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت بوابة "أخبار اليوم" أن حادث الاصطدام وقع في مزلقان سيدي بشر شرق الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات أو تأثير على حركة القطارات بخط أبو قير.

AHMED EL-MOGHRABI

وتلفى قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين قطار أبو قير وسيارة ملاكي بمزلقان سيدي بشر، وانتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة اصطدام سيارة ملاكي بعد إصرار قائدها عبور المزلقان في توقيت خاطئ أثناء مرور القطار، ما أسفر عن تلفيات بالسيارة دون حدوث إصابات، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق.

وفي وقت سابق، فادت وسائل إعلام محلية، يوم الأربعاء الماضي، بوقوع حادث قطار بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وأظهر فيديو متداول خروج بعض عربات قطار عن القضبان، ما أدى إلى اشتعال النيران في بعضها.

وبحسب موقع مصراوي، انتقلت على الفور لموقع الحادث، أكثر من 20 سيارة إسعاف، تحسبا لوجود أي إصابات بين صفوف الركاب.

وتصادم، الشهر الماضي، قطارا ركاب سكك حديدية في مدينة طهطا بصعيد مصر، وأدى الحادث لخروج عدد من عربات القطارين عن السكة وانقلابها، وسقوط قتلى وجرحى جراء الحادث.

وبلغ عدد ضحايا حادث قطاري سوهاج بعد التحقق 19 وفاة بالإضافة إلى أشلاء انتشلت في ثلاثة أكياس، وارتفاع عدد المصابين إلى 185 شخصا".