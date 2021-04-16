وفاة 21 مهاجرا أفريقيا على الأقل بعد غرق قاربهم قبالة سواحل تونس

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Rene' Rossignaud

وقال مراد المشري المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس لـ "رويترز": "المركب غرق أثناء رحلة انطلقت من شواطئ صفاقس أمس الخميس ..حتى الآن تم انتشال 21 جثة ومازال البحث جاريا".

وفتحت السلطات التونسية، نهاية العام الماضي، تحقيقا في مصرع 20 مهاجرا بعدما غرق قارب كان يقلهم على سواحل البلاد.

يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد أكدت أن الاتحاد الأوروبي سيرصد اعتمادات مالية لتونس بقيمة 10 مليون يورو "لمساعدتها على اقتناء السفن والمعدات الخاصة بحرس الحدود لمكافحة الهجرة السرية".

كما صرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عقب لقائه، يوم الاثنين 17 آب/ أغسطس 2020، برئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد أن بلاده "لن تسمح ببقاء أي مهاجر يصل إيطاليا بطريقة غير شرعية"، مشددا أن "العبور السري إلى بلاده سيواجه بالترحيل".

وأضاف دي مايو أن إيطاليا "تطمح إلى توقيع اتفاقية جديدة مع تونس تقوم على مقاربة شاملة في معالجة الهجرة غير الشرعية"، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل المساعدات اللازمة لتونس وتوفير برامج للشباب وغيرها من وسائل الدعم.