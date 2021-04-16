شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودته لبلاده.. شاهد.. سوادني يُعبر لأهل قريته عن انبهاره بالتطور التكنولوجي في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لشخص سوداني يتحدث مع أفراد قريته بالسودان بعد عودته من المملكة، عما شاهده في المملكة من تطور وتقدم تكنولوجي.

وقال السوداني في الفيديو المتداول: “المملكة الدولة الثانية في العالم في تقنية “5G”، كما تسمى السعودية بالحكومة الإلكترونية”، وعبر أفراد قريته عن انبهارهم بما قاله.

واستشهد بالإنجازات والتقدم في المملكة، قائلا: “شريحة الجوال الخاصة بك مع رقم سيارتك مع أي شيء من تعاملاتك يتم إلكترونياً”.

وأضاف: “لو تقود السيارة وارتكبت مخالفة تصورك الكاميرا، وتصلك رسالة بالمخالفة عبر الجوال وتدفع الغرامة إلكترونياً”.

وعبر عن إعجابه بالمملكة والحرمين والنظام، قائلاً :”في السعودية يعرفون الرجل من المرأة بالبصمة الإلكترونية، ولا تضطر الفتاة لكشف نقابها”.

وتابع: ”النظام الموجود في الحرمين الآن أتحدى أوروبا تعمل نظاماً مثله، فالطلبة الأوروبيين في مدينة النبي “صلى الله عليه وسلم” قالوا إن المدينة أفضل من أوروبا ذاتها”.

واختتم حديثه قائلاً :”المملكة مصنفة الدولة الأولى في العالم في الأمان بالشوارع، تدخل الجامع لتصلي وتترك كل أشياءك بالسيارة وأنت مطمئن”.