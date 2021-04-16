مصر تكشف عن أقصر وأطول ساعات صيام رمضان في ربوعها

دبي - محمود عبدالرازق - وقال معهد البحوث، في بيان له، إن شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ، يشهد تفاوتا في عدد ساعات الصيام بين أول أيامه وآخرها وأيضا بين المحافظات، بحسب ما نشره موقع "بوابة أخبار اليوم".

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وأضاف أنه "نظرأ لأننا نتجه ناحية فصل الصيف فبطبيعة الحال نجد أن أول يوم في رمضان هو الأقصر وآخر أيامه هو الأطول، وتختلف ساعات الصيام من محافظة لأخرى بحسب موقعها الجغرافي. حيث إن الموقع الجغرافي يحدد طول اليوم والليل لكل موقع".

وتابع أنه "من الناحية الفلكية فإن عدة أيام رمضان هذا العام ثلاثون يوما، تبدأ بيوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل/ نيسان 2021م، وتنتهي بيوم الأربعاء الموافق 12 مايو/ أيار 2021م.

وأشار المعهد في بيانه، إلى أن أقصر يوم في شهر رمضان، يبلغ 14 ساعة في أبوسبمل بأسوان، وتليها مدينة توشكى بفارق دقيقتين ثم أسوان بفارق 4 دقائق، بينما يبلغ أطول يوم 15 ساعة و21 دقيقة في دمياط والسلوم بينما في كفر الشيخ وبورسعيد والإسكندرية ومرسى مطروح تصل عدد ساعات الصيام في آخر أيام الشهر إلى 15 ساعة و20 دقيقة".

وأوضح البيان: " أول أيام الشهر في القاهرة هي الأقصر بعدد ساعات صيام تصل إلى 14 ساعة و20 دقيقة بينما اليوم الثلاثون هو الأطول بعدد ساعات تصل إلى 15 ساعة و14 دقيقة".