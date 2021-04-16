إعلان داعية سعودي عن إصابته بكورونا رغم تطعيمه يثير الشكوك بجدوى اللقاح

دبي - محمود عبدالرازق - وكشف الداعية السعودي، عادل الكلباني، خلال مقطع فيديو متداول عبر موقع "تويتر"، إصابته بفيروس كورونا المستجد على الرغم من حصوله على الجرعة الأولى من اللقاح.

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وقال الكلباني، إنه شك في الأمر عندما عجز عن شم رائحة عطر أعطاه له أحد الأشخاص، وبعد خضوعه للفحوصات اللازمة تبين إيجابية الفحص.

وأثار الداعلية الكلباني، ضجة واسعة عبر موقع "توتير"، وقال بعض المستخدمين بأن إصابة الداعية السعودي الشهير أكدت شكوكهم نحو لقاح كورونا.

وقال أحد المتابعين "الله يجازيك خير يا شيخ، لقد تسببت في تردد كثيرين في أخذ اللقاح، علما بأن جميع المختصين لم يقولوا إن أخذ اللقاح يمنع الإصابة.. أخذ اللقاح بإذن الله يمنع الدخول للمستشفى ويمنع الوفاة أو دخول العناية".

ومن جانبه رد عليهم الكباني، بأن إصابته قد تكون إنذار بعدم التخلي عن الإجراءات الوقائية حتى بعد الحصول على اللقاح.

يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية، أعلنت، السبت الماضي، تأجيل جميع مواعيد الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وإعادة جدولتها لاحقا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن الهدف من هذه الخطوة هو تغطية شريحة كبيرة من المجتمع بالجرعة الأولى.

وأشارت الوزارة إلى أن إعلان التأجيل جاء أيضا بسبب شح وتعثر الإمدادات الدولية من اللقاحات، بسبب مواجهة الشركات المصنعة لتحديات الوفاء بكميات التوريد المتعاقد عليها.

وذكرت أن هنالك سببا آخر لتأجيل الجرعة الثانية، وهو تعظيم الفائدة من الجرعة منها، حيث تسعى الشركات المصنعة للقاحات إلى تضمين الأنماط المتحورة من الفيروس في لقاحاتها.

وأعلنت الوزارة أن كافة المواعيد الخاصة بالجرعة الثانية أرجئت ابتداءا من يوم غد الأحد، موضحة أنه سيتم الإعلان لاحقا عن استئناف عملية إعطاء الجرعة الثانية.

وحثت الوزارة كافة المواطنين والمقيمين، على المسارعة بالتسجيل لتعاطي اللقاح عبر تطبيق "صحتي"، لا سيما الأشخاص الأكثر عرضة لخطر تداعيات الفيروس.