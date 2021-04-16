نقيب صيادلة الأردن: القطاع الخاص لم يستورد لقاحات كورونا لصالح الحكومة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات موقع "عمون" الأردني، قال الكيلاني إن القطاع الخاص لم يستورد لقاحات كورونا، خاصة عقب وصول كميات كافة للحكومة، إضافة إلى التأكيدات من وزارة الصحة بأنه تم تأمين كميات كافية لكافة المواطنين.

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وأوضح أن بعض المستثمرين قاموا بإجراءات لاستيراد اللقاح لكن توقفوا ولم يستكملوها بعد أن وصلت المعلومات بقدوم كميات كافية مستقبلا تكفي جميع الأردنيين.

وكان الأردن قد تسلم الجمعة 12 مارس/ آذار الماضي الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 عن طريق مرفق كوفاكس للتوزيع العادل للقاحات، وتحتوي الشحنة على 144 ألف جرعة.

ووصلت الشحنة الأولى عبر مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان، ومن المتوقع وصول شحنة ثانية من لقاحات كـوفيد-19 عبر مرفق كوفاكس إلى الأردن في شهر نيسان/أبريل.

وقال وزير الصحة الأردني نذير عبيدات: "نرى الآن نتائج الشراكة من مرفق كوفاكس حيث يشارك الأردن كدولة ذاتية التمويل بالكامل. ويأتي هذا الإمداد في الوقت المناسب لدعم جهودنا لتسريع عملية التطعيم الوطنية ضد كوفيد-19. وسنواصل تقديم لقاحات كوفيد-19 للفئات السكانية الأكثر ضعفا".