مصر تعزز الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء تصريحات معيط خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى، والبنك الدولي عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، حسبما ذكر موقع "مصراوي".

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وأكد معيط أنه إلى جانب الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، فإن الحكومة تمضي قدمًا فى إجراءات مواجهة جائحة كورونا ، سواءً من حيث تلبية احتياجات القطاع الصحى، وكل الأجهزة الموازنية، أو مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا.

وأضاف الوزير، أن نظام التأمين الصحى الشامل يُعد الأداة الأساسية لإصلاح القطاع الصحى، وتحقيق حلم المصريين بتوفير التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، مشيرًا إلى أهمية المبادرات القومية التي أطلقتها الدولة فى القطاع الصحى، ونجحت من خلالها فى القضاء على فيروس "سى"، وقوائم انتظار العمليات الجراحية.

وأوضح الوزير أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة يسهم في تحقيق الانضباط المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والتوجيه الأمثل للموارد المالية على ضوء أولويات الحكومة.

في سياق متصل، أشار الوزير، إلى أن جهود تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية، تُسهم فى التيسير على الممولين، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والحد من التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحصيل حق الدولة.