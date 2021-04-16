شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 21 مهاجراً إفريقياً بعد غرق قاربهم قبالة تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، عن مسئول تونسى، قوله إن 21 مهاجراً إفريقياً على الأقل، لقوا حتفهم بعد غرق قاربهم قبالة سواحل تونس، وبحسب المسؤول التونسى، فإن قارب المهاجرين غير الشرعيين، كان متجهاً إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، مشيراً إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة.