شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تصادق على مشروع قانون منع الازدواج الضريبى مع ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صادقت الحكومة الإيطالية في اجتماع لمجلس الوزراء ،على مشروع قانون لاتفاقية بين ايطاليا وليبيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين.

وقالت الخارجية الايطالية حسبما ذكرت وكالة اكي الايطالية،إن الاتفاقية، التي دعا اليها وزير الخارجية لويجى دى مايو وطالبها بشدة الجانب الليبي، ستكون أداة مهمة لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية، في أعقاب تنصيب حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية الجديدة في ليبيا ولتسهيل عمل الشركات.

يذكرأن، قال رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى إن ليبيا تشهد لحظة فريدة بعد اختيار حكومة وحدة وطنية نالت الاعتراف والشرعية من طرف البرلمان وتمضى قدما فى المصالحة الوطنية.

وأضاف فى تصريح نقتله وكالة الأنباء الإيطالية، أن المطلب الأساسى للمضى قدماً فى التعاون هو استمرار وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن هناك رغبة فى إعادة التبادل الاقتصادى والثقافى إلى المستويات التى كانت عليها قبل 5-6 سنوات. وعن لقائه مع نظيره الليبى عبد الحميد الدبيبة، قال: "لقد كان اجتماعا مرضيا بشكل غير عادى، تحدثنا عن التعاون فى مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والثقافة".. مشيرا إلى أن إيطاليا ستزيد المنح الدراسية للطلاب الليبيين ونشاط المعهد الثقافى الإيطالى.

ووصل رئيس الوزراء الإيطالى، ماريو دراجى، إلى العاصمة الليبية طرابلس، فى أول زيارة رسمية له إلى الخارج منذ توليه رئاسة الحكومة.

وفقا لما ذكرته بوابة الوسط الليبية.

وزار وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو - فى 25 مارس الماضى، طرابلس برفقة نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس، وأعرب خلال الجولة عن دعم بلاده لحكومة الوحدة.

وسبق هذه الجولة، حضور دى مايو إلى طرابلس فى زيارة غير معلنة، تعد الأولى لأحد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروى بعد تشكيل السلطة الجديدة في ليبيا.