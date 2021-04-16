تغريدات غامضة لرئيس وزراء قطر الأسبق عن الانتقام والقائد الشرير تثير جدلا

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح في سلسلة تغريدات على تويتر "نحن نعلم أن الانتقام وعدم النسيان غريزة وطبيعة لدى كثير من البشر على مختلف طبقاتهم ومستوياتهم. وقد يكون الانتقام غير محمود في كثير من الظروف والأوقات وخاصة حين ينطلق من الظن والشك من دون برهان أو يقين".

وتابع "وإذا كان الانتقام من صفات القائد فإنه أمر مذموم إلا إذا كان من أجل الوطن ومصالحه حين يتعرض للظلم والهضم، فالقائد الصالح الجدير بتمثيل الأمة وقيادتها يتصف بالتسامح، ولا ينتقم بسبب نزوة أو غريزة شريرة".

وأضاف "أما تذكر الظلم وعدم نسيانه، وتذكر التاريخ وفصوله وحوادثه فإنه صفة محمودة تليق بالقائد المتسامح القوي، يستخلص بها ومنها العبر والدروس ليتخذ القرار المناسب لمصالح بلاده وأمته".