توزيع مساعدات غذائية روسية على السكان الأكثر احتياجا في فلسطين

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Said Tsarnaev

وقال ناطق باسم البعثة الدبلوماسية الروسية لوكالة "سبوتنيك": "شارك دبلوماسيون من الوفد الروسي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية يوم أمس 15 نيسا/أبريل، في مراسم توزيع شحنة من دقيق القمح المدعم المقدمة في وقت سابق من وزارة الطوارئ الروسية، على السكان الأكثر احتياجا في الضفة الغربية لنهر الأردن.

وأضاف، "أقيمت الفعالية بمشاركة ممثلين عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وكذلك وكالة الأونروا في منطقة وادي القلط البدوية الواقعة شمال القدس، حيث تلقت عائلة 74 (454 شخصًا) مساعدات إنسانية".

وأوضح أن هذه الشحنة تعتبر جزءا من مساهمة روسية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

ويجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساعدات الغذائية الروسية لفلسطين البالغة 4 ملايين دولار، تستهدف ما يقارب 72 ألف مواطن فلسطيني من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكانت الممثلية الروسية في فلسطين في تشرين أول/أكتوبر الماضي، قد رعت في مدينة رام الله، مراسم تسليم شحنة مساعدات إنسانية، بدعم مالي من روسيا، وتضم أيضا معدات طبية، للجانب الفلسطيني، حيث وصلت الشحنة إلى فلسطين عبر منظمة الصحة العالمية.