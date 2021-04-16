الجيش اللبناني يتهم إسرائيل بارتكاب 4 خروقات بحرية وجوية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت الوكالة الوطنية لإعلام بيانا أصدرته مديرية التوجيه بالجيش اللبناني، قالت فيه:

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"بتاريخ 15 / 4 / 2021 الساعة 15.50 ولغاية تاريخ 16 / 4 / 2021 الساعة 3.15 تم تسجيل خرقيين جويين نفذتهما طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي، تخللهما طيران دائري فوق مناطق الجنوب، رياق وبعلبك، وتتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

كما صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 15 /4 /2021 اعتبارا من الساعة 2.40 ولغاية الساعة 17.47، تم تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 203 أمتار، حيث أقدم بعض العناصر على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة، وتتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

يذكر أنه على مدار سنوات وقعت مواجهات بين تل أبيب وطهران بشكل مباشر أو غير مباشر في لبنان وسوريا وقطاع غزة، لكن الأشهر الأخيرة شهدت مواجهات بين الجانبين في البحر.

وتمثلت المواجهات البحرية في سلسلة غامضة من عمليات التخريب والهجمات التي استهدفت سفنا من الجانبين، بحسب "فرانس برس".