السلطات الصحية في الجزائر تستبعد العودة للحجر الصحي

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن مهياوي حديث أدلى به لإذاعة سطيف، أضاف خلاله إنه من غير المعقول الحديث حاليا عن فتح الرحلات الخارجية والعالم يتخبط في الموجة الثالثة الخطيرة.

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وكشف في ذات السياق، أن هناك 26 ولاية خالية تماما من الوباء، في حين أكثر الولايات التي تشهد اصابات هي المسيلة، العاصمة، باتنة، ورقلة البليدة، وجيجل.

وعن المناعة الذاتية، كشف مهياوي أن المصابين بالفيروس قد تصل مناعتهم إلى 6 أشهر، داعيا كبار السن والمرضى بتجنب الأماكن المغلقة.

وفي وقت سابق، قال وزير الصناعة الصيدلانية في الجزائر، إن بلاده ستبدأ في إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في سبتمبر/أيلول بالشراكة مع موسكو.

وكانت الجزائر التي تلقت بالفعل 50 ألف جرعة من لقاح (سبوتنيك V)، قد أعلنت في فبراير/شباط أنها تجري محادثات مع روسيا لإنتاج اللقاح.

وقال الوزير لطفي جمال بن بأحمد في الإذاعة الرسمية، إن "الدولة لا بد أن تواجه تحدي اللقاح، مؤكدا أن الجزائر ستكون مستعدة لإنتاج لقاح جزائري في سبتمبر/أيلول".

وتابع بن بأحمد أن "اللقاح سيتم انتاجه بالتعاون مع شركة المنتجات الدوائية (صيدال)، مشيرا إلى أن الشركة ستحصل على مساعدة من مختبر هندي رائد متخصص في تصنيع اللقاحات. لكنه لم يذكر اسم المختبر".

وكان مدير إدارة الضبط بوزارة الصناعات الصيدلانية بشير علواش، قال بداية مارس/آذار، أنه تم وضع اللمسات الأخيرة مع الشريك الروسي لإنتاج لقاح (سبوتنيك V) المضاد لفيروس كورونا، وفقا لموقع "الشروق" الجزائري.