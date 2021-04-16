جمعيات مسيحية وإسلامية تقدم "سكبة رمضان" لصائمي دمشق.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - للعام السادس على التوالي، تستهل جمعيات أهلية خيرية، مسيحية وإسلامية، شهر رمضان المبارك بالعديد من المبادرات التي تسعى لتقديم المساعدة لبطون آلمها الحصار والحرب والفقر.

مدير عام جمعية ساعد، عصام حبال، بين في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن مبادرة "أهل الخير" التي تقوم بها الجمعية حالياً انطلقت من فكرة (سكبة رمضان) التي يشتهر بها السوريون، والتي اعتادوا من خلالها على تقديم ما استطاعوا من وجبات الإفطار للأقارب والجيران وللفقراء والمحتاجين.

© Sputnik . Mohammad Damour جمعيات مسيحية وإسلامية تقدم "سكبة رمضان" لصائمي دمشق، سوريا أبريل 2021

ويوضح حبال أن المبادرة أقيمت في دمشق وحلب هذا العام، وكانت سابقاً تقام في العديد من المحافظات السورية.

© Sputnik . Mohammad Damour جمعيات مسيحية وإسلامية تقدم "سكبة رمضان" لصائمي دمشق، سوريا أبريل 2021

المبادرات الخيرية لم تنحصر على الجمعيات الإسلامية، فعمل الخير يترفع عن الأديان والطوائف والمذاهب، هكذا يصف فادي عاصي، مدير عام فريق "I care" السبب الذي دفعه للمشاركة في مبادرات إفطار الصائم.

© Sputnik . Mohammad Damour جمعيات مسيحية وإسلامية تقدم "سكبة رمضان" لصائمي دمشق، سوريا أبريل 2021

ويقول عاصي في حديثه لـ "سبوتنيك": "فريقنا تابع لمطرانية الروم الكاثوليك، نتعاون مع جمعية ساعد في إعداد وجبات إفطار الصائم، ونحن كل يوم متواجدون لتقديم هذه الوجبات خلال شهر رمضان".

© Sputnik . Mohammad Damour جمعيات مسيحية وإسلامية تقدم "سكبة رمضان" لصائمي دمشق، سوريا أبريل 2021

جميل رضونيان متطوع في فريق "I care"، يؤكد أنه يسعى من خلال تطوعه بمبادرات "إفطار الصائم" للشعور بلذة العطاء، كما أنه وباعتباره شاب مسيحي، يحاول ترسيخ الفكر الانساني بعيداً عن اختلافات الأديان والطوائف.

© Sputnik . Mohammad Damour جمعيات مسيحية وإسلامية تقدم "سكبة رمضان" لصائمي دمشق، سوريا أبريل 2021

للعام السادس على التوالي نقدم فعاليات تطوعية خلال شهر رمضان المبارك"، يقول مدير فريق عمرها التطوعي، محمد جدوع، في حديثه لـ "سبوتنيك".

© Sputnik . Mohammad Damour جمعيات مسيحية وإسلامية تقدم "سكبة رمضان" لصائمي دمشق، سوريا أبريل 2021

ويتابع جدوع: " لدينا 3 فعاليات تطوعية هذه السنة، فعالية شهر الخير التي تقام للعام السادس على التوالي، حيث انطلقت من صعوبة الوضع المعيشي والحصار الاقتصادي الذي خيم بظلاله على السوريين، ونقيم أيضاً حملة إفطار صائم للمرة الأولى هذه السنة، ونقدم وجبات طعام جاهزة للأشخاص الاكثر احتياجاً، كما لدينا حملة ماء وتمر التي نقيمها أيضاً للمرة السادسة، ونقدم فيها للصائمين ماء وتمر مع آذان المغرب".

© Sputnik . Mohammad Damour جمعيات مسيحية وإسلامية تقدم "سكبة رمضان" لصائمي دمشق، سوريا أبريل 2021

وعن المعوقات التي تواجه هذه الجمعيات في مبادراتها الخيرية، يقول جدوع إنها تتلخص في مصادر الوقود كالغاز الذي تطبخ من خلاله هذه الوجبات، بالإضافة لقلة توفر البنزين ما ينعكس على صعوبة توصيل هذه الوجبات.

© Sputnik . Mohammad Damour جمعيات مسيحية وإسلامية تقدم "سكبة رمضان" لصائمي دمشق، سوريا أبريل 2021

مع آذان المغرب، يتنهد هؤلاء الشبان وكأنهم أدوا مهامهم، يعودون لمنازلهم فيما يغمرهم شعور السعادة والرضا وتعلق بآذهانهم بسمات كانوا محظوظين بأن يسدوا رمقها.