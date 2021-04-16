الأرصاد المصرية تحذر: انخفاض الحرارة 12 درجة عقب الموجة الحارة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان أصدره مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عبر صفحة الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد أكد أنه اعتبارا من الثلاثاء 20 أبريل/ نيسان وحتى الأربعاء 21 من الشهر نفسه، تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى يتراوح بين 8 لـ 12 درجة مئوية.

وأكد أن يوم الثلاثاء 20 أبريل، سوف تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد بنسبة 30% تقريبا على فترات متقطعة.

ولفت أيضا إلى أن هذا اليوم سيشهد نشاطا للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد.

أما يوم الأربعاء 21 أبريل فستكون أيضا هناك فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد بنسبة 30% تقريبا على فترات متقطعة.

وبحسب المركز فسيشهد نشاطا للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وكذلك أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد.

يشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، كانت قد أعلنت أن البلاد ستتعرض لطقس شديد الحرارة لمدة أسبوع تصل ذروتها يومي الأحد والاثنين المقبل، وناشدت مواطنين بارتداء الملابس الصيفية الفاتحة بداية من غد السبت 17 أبريل/نيسان.