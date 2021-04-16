شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف عبوة زمزم يوميا تُوزع بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقوم خدمات السقيا بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك بتوزيع 200ألف عبوة يوميا لقاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين والمصلين, وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة في المسجد الحرام من عبوات زمزم ذات الاستخدام الواحد عن طريق عربات خاصة عددها حوالي50عربة على عامة المطاف، والمصليات عامة، في الدور الأول، وعامة توسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله وساحاته. وفق بيان للسفارة السعودية بالقاهرة .

وجرى دعم عامة المداخل والسلالم بفرق حقائب ماء زمزم المحمولة على الظهر ذات الاستخدام الواحد على المصليات والمطاف والساحات والزوّار، الذى يصل عددها لحوالي 20 حقيبة أسطوانية، وغيرها من طرق التوزيع المتبعة في المسجد الحرام.

ومن جهة أخرى، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام في ثاني أيام الشهر الفضيل بعد صلاة المغرب مباشرة بإنهاء غسل المطاف في وقت قياسى، وفق بيان صحفى لسفارة السعودية.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني، أن الإدارة حققت رقما قياسيا في تنظيف صحن المطاف في مدة زمنية مدتها خمس دقائق، حيث كان العمل متواصلاً وبدقة عالية، مشيراً إلى ترحيل 291 طنا من النفايات في ثاني يوم من شهر رمضان، فيما تجاوز عدد العمال 4000 عامل وعاملة، و1500 حاوية نفايات كبيرة، و1500 حاوية نفايات صغيرة.