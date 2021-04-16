الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من داخل المسجد الاقصى

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال، 8 فلسطينيين من داخل المسجد الاقصى عقب اقتحام المصلى القبلي والساحات الخارجية للمسجد في محاولة لإخراج المصلين منه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في عدة أحياء مقدسية وخاصة في نقاط القدس القديمة، وتجددت هذه المواجهات قرب باب العامود لليوم الثالث على التوالي إثر قمع الاحتلال الفلسطينيين المتواجدين بالقنابل الصوتية واستفزازات شرطة الاحتلال للمقدسيين، وانتهاكاتها بحق المسجد الأقصى، حيث اختطف مستعربون شابا من منطقة باب العامود.



كما اعتدت قوات الاحتلال على الفلسطينيين المتواجدين قرب باب الساهرة بالضرب والدفع، وأجبرتهم على المغادرة بالقوة، وسط انتشار شرطي في المكان.