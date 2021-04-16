شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الألمانى يحكم بسجن وسيم زكور بتهمة التحريض ضد نانسى عجرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكم القضاء الألمانى بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ على اللاجئ السورى وسيم زكور، الذي يزعم أنه صحفي، وذلك بتهمة التحريض والابتزاز ضد الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، وتحدثت صحيفة "بيلد" الألمانية أمس الخميس، عن صدور حكم بالسجن لمدة تسعة أشهر مع وقف التنفيذ بحق المدعو وسيم زكور.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم على زكور جاء عقب تهديده المطربة اللبنانية نانسي عجرم، خلال بث مباشر عبر صحفته في “فيس بوك”، على خلفية مقتل شاب سوري في منزل نانسي بلبنان.

وقال زكور أثناء البث المباشر: يمكنك مقاضاتي. أنا في ألمانيا والألمان لا يتهمون أحداً بأعمال لم تحدث في ألمانيا، بحسب “بيلد”، التي أشارت إلى أن زكور"كان مخطئاً".

ونقلت الصحيفة تصريحاً للمدعي العام لولاية بريمن الألمانية، قال فيها إن “الفيديوهات التي بثها زكور كانت تهدف إلى تشجيع المشاهدين على قتل نانسي أو أحد أفراد عائلتها”.