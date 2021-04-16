شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا تابعا للتحالف الدولى بمحافظة الأنبار العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام عراقية، أن انفجارًا وقع بعد أن استهدفت عبوة ناسفة رتلا تابعا للتحالف الدولى بمحافظة الأنبار، وفقًا لما أفادت به "سكاى نيوز"، وتشير المعلومات الأولية إلى أن الانفجار لم يسفر عن أى أضرار بشرية أو مادية.

كانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت ، العثور على مخزن يحتوى على العتاد والعبوات الناسفة فى قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار.

وقالت الدفاع فى بيان أوردته قناة السومرية الإخبارية، إن "القوات الأمنية نجحت فى العثور على مخزن يحتوى على عتاد وعبوات ناسفة فى قضاء الكرمة، كان يستخدمه تنظيم داعش الإرهابى لاستهداف المواطنين".