الأردن... إعادة العمل عبر الحدود البرية والبحرية في العقبة مع مصر والسعودية

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Muhammad Hamed

وبحسب موقع "عمون" الأردني، قررت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إعادة العمل لمعبر جنوب (وادي عربة) أمام حركة السياح الأجانب القادمين إلى العقبة خلال الأيام القليلة القادمة، ضمن الشروط والإجراءات الصحية المعتمدة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وقالت السلطة إن حركة النقل البحري عبر شركة الجسر العربي ستعود لتمارس نشاطها المعتاد لعمليات النقل لكل من الركاب والبضائع بين خط العقبة - نويبع وبالعكس ضمن الاشتراطات والإجراءات الصحية المعتمدة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأضافت أن حركة نقل البضائع عبر الشاحنات ستعود للعمل أيضا بين الأردن والسعودية وباتجاه واحد عبر حدود الدرة كالمعتاد وضمن الاشتراطات والإجراءات الصحية المقرة والمتفق عليها.

وأشارت السلطة إلى أن هذه القرارات ستعمل على إعادة الحياة السياحية والاقتصادية والتجارية في العقبة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ودفع الاقتصاد الوطني.