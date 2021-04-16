الأردن... إعادة العمل عبر الحدود البرية والبحرية في العقبة مع مصر والسعودية

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Muhammad Hamed
وقالت السلطة إن حركة النقل البحري عبر شركة الجسر العربي ستعود لتمارس نشاطها المعتاد لعمليات النقل لكل من الركاب والبضائع بين خط العقبة - نويبع وبالعكس ضمن الاشتراطات والإجراءات الصحية المعتمدة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وأضافت أن حركة نقل البضائع عبر الشاحنات ستعود للعمل أيضا بين الأردن والسعودية وباتجاه واحد عبر حدود الدرة كالمعتاد وضمن الاشتراطات والإجراءات الصحية المقرة والمتفق عليها.
وأشارت السلطة إلى أن هذه القرارات ستعمل على إعادة الحياة السياحية والاقتصادية والتجارية في العقبة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ودفع الاقتصاد الوطني.