بعد ليلة رعدية ممطرة... تونس: الأرصاد تحذر من طقس سيء

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت قناة "نسمة"، صباح اليوم الجمعة، بأن مؤشرات الغيث النافع تتواصل خلال اليوم، مرفقة بخلايا رعدية، يتوقع أن تكون في الشمال والوسط والجنوب، ترافقها أمطار متفرقة مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

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وتبقى شدة الرياح هي أبرز العناصر الجوية، التي من المنتظر أن تصل إلى مستوى 70 كلم/س قرب السواحل، وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة.

وذكرت القناة أن النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري، حيث توقعت السلطات التونسية أن يكون البحر هائجا إلى شديد الاضطراب بكافة المجالات البحرية.

وأشارت السلطات نفسها إلى احتمال انخفاض مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 11 و16 درجة بالشمال والوسط، وتكون بين 23 و29 ببقية الجهات، وتصل الى 35 بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد.