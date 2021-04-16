العثور على كنز "داعش" مدفون في أحد بيوت الموصل... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": "أعلن قائد شرطة محافظة نينوى اللواء ليث خليل الحمداني ، إن قيادة شرطة محافظة نينوى وبناء على معلومات دقيقة تمكنت من العثور على مبالغ مالية استولت عليها عصابات "داعش" الإرهابية خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل كان قد خبأها ودفنها في أحد الدور السكنية في المنطقة القديمة".

ونشر رسول عبى "تويتر" صورا لمبالغ مالية ضخمة، تنوعت بين عملة الدولار والدينار العراقي.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.