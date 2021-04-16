نتنياهو يشكر الإمارات على تهنئة إسرائيل بـ"عيد الاستقلال"

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت سفارة الإمارات في تل أبيب، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، قالت فيها: "نتمنى لمواطني دولة إسرائيل عيد استقلال سعيدا"، وهو ما علق عليه "نتنياهو" مغردا: "شكرا لكم من جميع مواطني إسرائيل".

ويشار إلى أن السفارة الإماراتية نفسها قد بعثت، الأسبوع الماضي، برسالة "تحية تقدير واعتزاز" لضحايا المحرقة النازية لليهود "الهولوكوست"، ذكرت خلالها أن الضحايا "كانوا ضحية التطرف والكراهية والتمييز".

ويذكر أن الإسرائيليين يحتفلون بذكرى ما يدعى بـ"يوم الاستقلال" في 5 مايو/أيار من كل عام، حسب التقويم العبري، وهو ما يوافق 15 أبريل/نيسان هذا العام.

ويشار إلى أن الإمارات والبحرين قد وقعتا أيضا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأسبق، دونالد ترامب.