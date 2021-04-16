ارتدوا غطاء للرأس وخففوا الملابس... أقوى موجة حارة في 2021 تضرب مصر

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
وتوقع شاهين بأن "الأيام المقبل سوف تتعرض البلاد إلىأعلى درجات الحرارة في عام 2021 تصل إلى 43 درجة مئوية في بعض الأماكن وسوف تكون هي الموجة الأعلى خلال هذا العام".
وأوضح أن "سبب تقلبات الطقس وارتفاع في درجات الحرارة يرجع إلى وجود منخفض جوي تتعرض له البلاد، قادم من صحراء ليبيا الغربية، مصاحب لرياح محملة بالرمال والأتربة جنوبية غربية، ستساعد في ارتفاع في درجات الحرارة".
كما نصح شاهين المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الموجة الحارة التي تصل إلى 43 درجة مئوية في بعد المحافظات، لافتا إلى ضرورة ارتداء غطاء للرأس في حالة تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة، مع الالتزام بالتواجد في الأماكن الظليلة بقدر الإمكان.