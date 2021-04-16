تونس... الحزب الجمهوري يدعو إلى إعلان التعبئة العامة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحزب الجمهوري في بيان مساء الخميس، إن "إعلان حالة التعبئة العامة لموارد الدولة من أجل مواجهة فيروس كورونا ومحاصرته قبل خروج الأوضاع عن السيطرة مع إعطاء الأولوية القصوى لكسب هذه المعركة الحياتية وتأجيل الصراعات والخلافات ولو إلى حين''.

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وناشد الحزب الحكومة التونسية بالإسراع في وضع برنامج تطعيم يتلافى السلبيات المسجلة إلى حد الأن وملتزم ببلوغ هدف تطعيم مليوني مواطن ضد الفيروس قبل شهر يونيو/حزيران 2021.

وطالب في الإطار ذاته، بإعلان حالة التعبئة العامة في قطاع الصحة وبدعوة المتقاعدين من الإطارات الطبية وشبه الطبية إلى مد يد العون لزملائهم وفق خطة تعدها وزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة العلمية للسيطرة على هذا الوباء وإنقاذ أرواح الآلاف من التونسيين الذين يتهددهم المرض و الموت قبل فوات الأوان.

وتشهد تونس موجة ثالثة من جائحة كورونا عرفت ذروتها ببلوغ طاقة استيعاب المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة حدها الأقصى وتسجيل ارتفاع كبير في عدد المصابين والوفيات بهذا الوباء.