شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع مواطن سعودى تعرض لهجوم أسد كان يقوم بتربيته فى الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام سعودية، بمصرع مواطن متأثرا بإصابات تعرض لها بعد أن هاجمه أسد كان يقوم بتربيته فى حى السلى فى الرياض.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية، أن الجهات الأمنية باشرت الموقع بعد تلقيها بلاغا حول الحادث، وتعاملت مع الموقف حيث قامت باتخاذ اللازم، وعلى الرغم من تمكنها من تخليص المواطن من بين فكى الأسد، إلا أنه توفى متأثرا بالإصابات التى تعرض لها.

وبحسب "روسيا اليوم:، قال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى إن المتوفى شاب كان فى 22 من عمره، كما تداول مستخدمون لقطات فيديو لأسد قتيل يعتقد أنه هاجم المواطن.

ويعد اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة، هواية وعادة متبعة لدى البعض فى دول الخليج، فيما يتباهى بعضهم بالتقاط صور وهم يقضون أوقاتهم معها.

لكن المركز الوطنى لتنمية الحياة الفطرية فى السعودية، أعلن فى مارس الماضى أن تربية الحيوانات المفترسة فى المملكة ممنوع، مؤكدا أن هناك عقوبات تفرض على المخالفين.

وقال المركز إن ”التعامل معها أمر خطر جداً نظراً لطبيعة تلك الكائنات، كما أنه يتطلب توفير بيئات ومساحات مناسبة لها، ووسائل أمان عالية تضمن عدم تسربها إلى خارج الأماكن التى يتم إيواؤها فيها، الأمر الذى يستحيل تحقيقه فى المنازل والاستراحات الخاصة“.