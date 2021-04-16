شكرا لقرائتكم خبر عن طبق الأصل.. متصل ببرنامج «تصحيح التلاوة» يحاكي صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكن شخص من تقليد صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أثناء تلاوته للقرآن الكريم. ويظهر مقطع فيديو نشرته قناة “المجد” على حسابها بموقع”تويتر” أحد المتصلين ببرنامج” تصحيح التلاوة”، ويُدعى “بشير”؛ تمكن من تقليد ومحاكاة صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد -رحمه الله – بشكل مطابق لصوت الشيخ ،أثناء تلاوته لآيات من سورة هود.

كانت هذه تفاصيل خبر طبق الأصل.. متصل ببرنامج «تصحيح التلاوة» يحاكي صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.