شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطن بهجوم من أسد كان يقوم بتربيته في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توفي مواطن متأثرًا بإصابات تعرض لها بعد أن هاجمه أسد كان يقوم بتربيته في منزله بحي السلي بالرياض.

وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية الموقع بعد تلقيها البلاغ، حيث قامت باتخاذ اللازم وتخليص المواطن من بين فكي الأسد.

ورغم تمكن أفراد الأمن من تخليص المواطن من بين فكي الأسد، إلا أن المواطن – رحمه الله – توفي متأثرا بالإصابات التي تعرض لها، وفقاً لحساب “طرق الرياض”.

ويعد اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة، هواية وعادة متبعة لدى البعض في المملكة، رغم إعلان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن تربية الحيوانات المفترسة في المملكة ممنوع، مؤكدا أن هناك عقوبات تفرض على المخالفين.