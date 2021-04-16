الجيش اليمني يعلن السيطرة على سلسلة تلال السوداء في هجوم على "الحوثيين" غربي تعز

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر "تويتر"، إن "قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موال للجيش) حققت تقدما جديدا في جبهة مقبنة غربي تعز، خلال هجوم كبير على مواقع وثكنات كان يتمركز فيها الحوثيون".

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وأضاف أن "الجيش والمقاومة حرروا سلسلة تلال السوداء في منطقة القحيفة في مديرية مقبنة، وسط اشتداد المعارك واندحار كبير للحوثيين وسقوط العديد من عناصرهم بين قتيل وجريح".

وذكر أن "قوات الجيش دمّرت آليات قتالية تابعة للحوثيين، واستعادت كميات متنوعة من الأسلحة والذخائر".

وأشار إلى "استمرار المعارك بالتزامن مع هجوم للجيش والمقاومة على ثكنات للحوثيين في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان جنوب شرقي تعز".

والسبت الماضي، قال الجيش اليمني إنه أوقع قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، اثر هجوم في جبهة مقبنة غربي تعز، وذلك بعد أيام من سيطرة قواته على مواقع في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان جنوب شرقي تعز، في معارك أوقعت 7 قتلى من الجماعة، حسب الدفاع اليمنية.

وأعلن الجيش اليمني، الشهر الماضي، تحقيق مكاسب ميدانية خلال عملية واسعة أطلقها على جماعة الحوثيين في مديريات مقبنة وجبل حبشي والمعافر غربي تعز، إذ سيطر على جبال الزهيب وغباري وعلقة والدرب والممطار الاستراتيجية، ومنطقتي الكدحة والطوير وقرى الغليل والسحيحة ودرخاف والعنصاب والمنبهة والمدهافة والمنظافة والرحبة وغيرها في ريف تعز الغربي.