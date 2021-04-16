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الهلال يتعادل أمام ضيفه أجمك الأوزبكي 2-2 في «أبطال آسيا 2021»

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - أهدر الهلال نقطتين ثمينتين بعد تعادله أمام ضيفه أجمك الأوزبكي 2-2، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.
وشهد الشوط الأول إثارةً كبيرة حيث نجح الضيوف بتسجيل هدف السبق بعد مرور 11 دقيقة عن طريق مهاجمه زافار بولفونوف الذي استغل خطأ المعيوف في ابعاد الكرة ليخطفها ويضعها في الشباك.
وفرض الهلال سيطرته بحثاً عن هدف التعادل الذي أتى عند الدقيقة 27 بعدما تكفل المدافع الاوزبكي ساردور رحمانوف في تحويل عرضية لاعب الهلال محمد البريك في شباك فريقه.
وواصل الهلال هجومه وتمكن لاعبه فييتو بتسجيل الهدف الثاني لفريقه.
وعند الدقيقة 70 نجح لاعب أجمك سانجار شاخمادوف بتسجيل هدف التعادل بعد متابعته لعرضية زميله اكسماديليف العائدة من الحارس عبدالله المعيوف ليسدد الكرة في الشباك.
تقرير وصورة: الرياض

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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