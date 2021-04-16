خسارة ساحقة للأهلي من نظيره الاستقلال الإيراني

الكويت - هبة التوبجي - تلقى الأهلي خسارة ساحقة من نظيره الاستقلال الإيراني بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” الرديف، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا.

سجل للأهلي هدافه السوري عمر السومة هدفين (26 ، 79)، فيما سجل للاستقلال فارشيد إسماعيل (5)، محمد نادري (54)، مهدي قائدي هدفين (67، 85).

بهذه النتيجة تذيل الأهلي مجموعته بفارق الأهداف من الشرطة العراقي، فيما تصدر الفريق الإيراني المجموعة بفارق الأهداف من الدحيل القطري.

تقرير : الرياض