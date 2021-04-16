الخارجية الفلسطينية: ننتظر موقفاً أمريكياً ودولياً حازماً من الاستيطان

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: إن دولة فلسطين تنتظر من المجتمع الدولي بجميع مكوناته -وعلى رأسه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن- موقفا حازما قويا يجبر دولة الاحتلال على وقف هذه الإجراءات الاستيطانية غير المسبوقة، التي تسارع في إقامتها على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت في بيان اليوم أن سلطات الاحتلال صعّدت من عمليات البناء الاستيطاني وشق الطرق والإنفاق الاستيطانية الضخمة في الضفة الغربية، وتركزت بشكل أساسي في القدس الشرقية ومحيطها، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الصعوبات والعراقيل أمام فرص الحل السياسي التفاوضي للصراع، إن لم يكن إغلاق الباب نهائيا أمام تحقيق السلام على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين.

وأشارت إلى أن إعلانات البناء الاستيطاني المتتالية التي كان آخرها المصادقة على إقامة 540 وحدة استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم، وقرب استكمال شق شوارع وأنفاق استيطانية ضخمة في طول الضفة وعرضها، دليل قاطع على تعمد دولة الاحتلال على تقويض الجهود الدولية المبذولة لإعادة إطلاق عملية السلام وتخريبها بشكل مسبق وممنهج وحتى وأدها قبل ولادتها.

وفي هذا السياق أدانت الوزارة الاستيطان الاستعماري بجميع أشكاله لكونه “جريمة حرب”، و”جريمة ضد الإنسانية”، يحاسب عليها القانون الدولي، وتعدّه باطلا وغير شرعي، واعتداء صارخا على الشرعية الدولية وقراراتها، وسخرية إسرائيلية رسمية من المنظومة الدولية برمتها.

وبينت إن هذا المشهد المكثف للمنظومة الاستيطانية الاستعمارية يضع المجتمع الدولي -بما فيه الإدارة الأمريكية الجديدة- أمام تحدٍ خطير، يستوجب منها وتحديدا إدارة الرئيس الأمريكي أن يكون لها موقف واضح وجلي، ينسجم مع تصريحاتها حول رفضها للاستيطان والضم ومعارضتها للإجراءات الأحادية التي تقوم بها دولة الاحتلال.