شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه عاجل من «حساب المواطن» بشأن دعم شهر أبريل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر برنامج حساب المواطن تنبيهاً عاجلاً للمستفيدين من برنامج دعم شهر أبريل الجاري. وأعلن برنامج “حساب المواطن”، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ 41 لشھر أبريل 2021. وأوضح البرنامج أن إرسال طلبات الاعتراض يكون من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة به. وكان البرنامج قد أودع مؤخراً الدعم المخصص لشھر أبريل الجاري للمستفيدين المُكتملة طلباتهم في البرنامج.

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