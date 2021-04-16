الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف عدة مواقع للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسلنا، "أطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية بعد منتصف الليلة، عدة صواريخ على موقع "صلاح الدين" التابع لكتائب القسام، في مخيم النصيرات في المنطقة الوسطى لقطاع غزة".

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وأضاف، "كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مرصدا يتبع للفصائل الفلسطينية المسلحة في منطقة جحر الديك الواقعة جنوب شرق مدينة غزة".

كما استهدف القصف الإسرائيلي أيضا، مرصدا يعود لجهاز الضبط الميداني التابع للأجهزة الأمنية لحكومة غزة.

ولم تبلغ وزارة الصحة في القطاع عن سقوط ضحايا في صفوف الفلسطينيين جراء الاستهداف الصاروخي الإسرائيلي للقطاع.

وفي سياق متصل، قالت مواقع صحفية تابعة للإعلام العبري إن الجيش الإسرائيلي بدأ بالرد على إطلاق النار على قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخ في وقت سابق اليوم على الأراضي الإسرائيلية.

وسقطت قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزّة، في وقت سابق، مساء اليوم الخميس، في المناطق المحاذية للقطاع المحاصر، فيما دوّت صافرات الإنذار في المستوطنات القريبة من المناطق الشمالية للقطاع.

ودوت صافرات الإنذار، في محيط قطاع غزة، وقال افيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له "أولي: إطلاق صافرات الإنذار في مدينة سديروت في غلاف غزة".

وتابع ادرعي بالقول إنه "متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في منطقة سديروت وغلاف غزة فالحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن "دوي الصافرات جاء في أعقاب إطلاق قذيفة صاروخية من المناطق الشمالية لقطاع غزة، "سقطت في منطقة مفتوحة بالجانب الإسرائيلي".

وأشارت إلى أن القذيفة لم تسفر عن "إصابات أو خسائر في الأرواح أو أضرار مادية".