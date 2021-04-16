الأمن العراقى: انفجار الحبيبية وقع بسيارة بها كمية من المواد شديدة الانفجار

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، أنه تبين وقوع التفجير الإرهابى فى منطقة الحبيبية شرقي بغداد داخل سيارة كانت تحمل كمية من المواد شديدة الانفجار.

وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن "خبراء المتفجرات والأدلة الجنائية تواجدوا في مكان حادث الانفجار، حيث تم الكشف على السيارات المُحترقة فيه بشكل تفصيلي، وتبين وقوع الانفجار داخل سيارة كانت تحمل كمية من المواد شديدة الانفجار أثناء حركتها في منطقة الحبيبية قرب أحد الأسواق الشعبية".



وأوضحت أن الانفجار أدى لاحتراق السيارة بالكامل ومقتل سائقها وإصابة عدد آخر من المواطنين، فضلا عن احتراق عدد من السيارات القريبة منها، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث لمعرفة ملابساته بشكل مفصل.