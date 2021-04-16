شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مواقع للفصائل وسط وجنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة مواقع ومراصد للفصائل الفلسطينية وسط قطاع غزة ، دون ان تسجيل أي إصابات في صفوف المواطنين.

وقالت إذاعات فلسطينية محلية إن طائرات ومدفعية الاحتلال قصفت أرضا زراعية في منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة ما أحدث اضرار كبيرة في محيط القصف.

كما قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلى بصاروخين أرضا زراعية في محيط منطقة مطار غزة الدولي شرق محافظة رفح ما أدى الى حدوث أضرار جسيمة.

وأشارت الى استمرار تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء قطاع غزة.

ويأتي القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد إطلاق صاروخ من القطاع مساء الخميس وسقوطه في منطقة مفتوحة بمستوطنات الغلاف.