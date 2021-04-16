شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» يوضح ‏سبب اختلاف عدد ساعات الصيام في الدول العربية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، عن سبب اختلاف عدد ساعات الصيام في شهر ‎رمضان في الدول العربية.

وقال خالد الزعاق خلال برنامج “تقويم” إنه بسبب كروية الأرض وميل الشمس فإن طول ساعات الصيام يختلف باختلاف الزمن والمكان، موضحًا:”رمضان يطوف على الفصول الأربعة مرة واحدة كل 33 عاما”.

وأضاف الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “أن أطول ساعات صيام في الدول العربية هي في دولة الجزائر

وأطول ساعات صيام في الخليج هي الكويت”.

وأشار الدكتور خالد الزعاق “إلى أن أطول ساعات الصيام تكون في الصيف بينما أقصر ساعات الصيام تكون في الشتاء، مضيفا أن “فترة الصباح تزيد مع مرور أيام رمضان على معظم المناطق الواقعة شمال خط الاستواء آسيا وأوروبا وأفريقيا وشمال أمريكا لأننا نعيش على عتبات موسم الصيف والعكس على جميع المناطق الواقعة جنوب خط الاستواء”.