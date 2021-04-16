أطلق من قطاع غزة... سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة داخل الأراضي الإسرائيلية

دبي - محمود عبدالرازق - القدس - سبوتنيك. ودوت صافرات الإنذار، مساء اليوم، في محيط قطاع غزة، وقال افيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له "أولي: إطلاق صافرات الإنذار في مدينة سديروت في غلاف غزة".

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وتابع ادرعي بالقول إنه "متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في منطقة سديروت وغلاف غزة فالحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن "دوي الصافرات جاء في أعقاب إطلاق قذيفة صاروخية من المناطق الشمالية لقطاع غزة، "سقطت في منطقة مفتوحة بالجانب الإسرائيلي".

وأشارت إلى أن القذيفة لم تسفر عن "إصابات أو خسائر في الأرواح أو أضرار مادية".