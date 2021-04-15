شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكتسب الجسم المناعة ضد «كورونا» حال تلقي الجرعة الأولى من اللقاح؟.. «الصحة» توضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة مدى قدرة الجسم على كسب المناعة حال الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.
وأكدت الوزارة في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أن الدراساتتشير إلى أن المناعة المتحققة من الجرعة الاولى تستمر لعدة أشهر .
ولفتت إلى أنه يتم تحديد مواعيد الجرعة الثانية حسب توصيات اللجان الوطنية وحسب التقدم في التغطية المجتمعية، داعيةالجميع إلى الحصول على اللقاح المضاد لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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