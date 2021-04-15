شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تحذر: الاعتداء عمداً على الأنفس وما دونها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة، على حق الإنسان في الحياة وسلامة جسده، مشددة على أنه من الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.

وقالت النيابة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: ” يُحظر التعدي على هذا الجانب أو المساس به بأي سلوكيات مُؤثّمَة”.

وأضافت النيابة العامة، أنه يُحظر الاعتداء عمداً على الأنفس وما دونها، وحال الاعتداء على النفس بما يوجب القتل، أو الاعتداء على ما دون النفس ونتج عن ذلك زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن 21 يوما، ولم يتنازل صاحب الحق الخاص فيما دون النفس غدت من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.