شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وضع شرائح الكترونية في سجاد الحرم النبوي تحدد موعد غسيلها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح تقرير نشرته قناة “الإخبارية” أن شؤون الحرمين الشريفين استحدثت طرقاً جديدة لصيانة سجاد المسجد النبوي الشريف.
ووفقاً لتقرير” الإخبارية”، فإنه تم وضع شريحة الكترونية في كل سجادة من سجاد المسجد النبوي، تحمل معلومات السجادة ومواعيد غسلها بكل دقة، في الروضة الشريفة والحرم القديم.
وأوضح أن هذه التقنية الحديثة تأتي ضمن الجهود الحثيثة، في عناية الحرمين الشريفين، والاهتمام بقاصديهما.
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