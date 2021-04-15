آلاف السعوديين يردون على تركي آل الشيخ بـ"محمد بن سلمان"... ماذا فعل المستشار؟

دبي - محمود عبدالرازق - وكان رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل شيخ، قد أعلن عن مسابقة خلال شهر رمضان، بجائزة يومية 20 ألف ريال.

والمسابقة عبارة عن سؤال، وشروط الاشتراك بها هي الإجابة عنه مع اقتباس التغريدة ومتابعة الحساب، بالإضافة إلى الهاشتاغ.

واليوم الخميس 15 أبريل/ نيسان الموافق 3 رمضان، نشر آل شيخ على حسابه بتويتر سؤال المسابقة.

وكتب آل شيخ "صاحب رؤية 2030 وواضع خططها يعمل ليل نهار لتحقيقها".

وأضاف "حفر اسمه في عقول شباب وشابات الوطن وكان قائدهم للعبور للمستقبل".

وأتم قائلا "يمتاز ببعد النظر والشجاعة والكرم والوفاء والتفكير خارج الصندوق .. من هو؟".

وبعد نشر سؤال المسابقة، تفاعل الآلاف من السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ محمد بن سلمان ردا على سؤال تركي آل شيخ.

يشار أنه مع حلول عام 2030، تتوقع السعودية تحولا اقتصاديا واجتماعيا مذهلا، من شأنه تغيير المشهد الحالي ووضعها في مكانة اقتصادية متميزة عالميا، وقد بدأت المملكة بوضع وتنفيذ خطط لدفع بلادهم والمنطقة بأسرها إلى الأمام، من خلال رؤية 2030 التي تهدف إلى توسيع وتنشيط وتنويع مصادر الدخل من خلال الصناعات غير النفطية.