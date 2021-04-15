شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة العراقية توجه بإعادة جميع النازحين إلى ديارهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق أن هناك توجها في الدولة لإعادة جميع النازحين إلى ديارهم، وقال مسؤول في الوزارة ــ في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم /الخميس/ ـــ إن 28 مخيما تبقت للنازحين، وأن هناك توجها لوضع الحلول وإعادة جميع النازحين إلى ديارهم.
وأشار إلى أن عودة النازحين من إقليم كردستان، مستمرة وإن كانت متقطعة، وهناك تنسيق بين الوزارة والإقليم لحلحلة العراقيل التي تمنع عودتهم.