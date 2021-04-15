شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة العراقية توجه بإعادة جميع النازحين إلى ديارهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق أن هناك توجها في الدولة لإعادة جميع النازحين إلى ديارهم، وقال مسؤول في الوزارة ــ في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم /الخميس/ ـــ إن 28 مخيما تبقت للنازحين، وأن هناك توجها لوضع الحلول وإعادة جميع النازحين إلى ديارهم.