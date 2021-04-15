شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يقوم بزيارة للرياض ويلتقي وزير الخارجية السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قام الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بزيارة الى الرياض اليوم الخميس، حيث التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان المشاورات بين أبو الغيط وفرحان تناولت مختلف القضايا الإقليمية، حيث استعرض الأمين العام نتائج جولاته الأخيرة في كل من تونس والعراق، وأكد أهمية تنشيط العمل العربي المشترك في هذه المرحلة التي تواجه فيها المنطقة العربية تهديدات مشتركة.

واشار ابو الغيط الى أن وقف اطلاق النار الكامل هو الخطوة الأولى نحو حل الأزمة اليمنية ومعالجة الوضع الانساني الصعب الذي تواجهه البلاد، مؤكدا ان المبادرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية في هذا الصدد تمثل معالجة متوازنة ومدخلا سليماً للتسوية الشاملة للأزمة، داعياً الطرف الحوثي ان يغلب مصلحة الشعب اليمني على اي اعتبارات او اجندات اخرى.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط شدد على أهمية التضامن العربي في مواجهة التدخلات الاقليمية، محذرا من التوصل الى تسويات في الاقليم لا تراعي المصالح العربية، وتشجع القوى التي تعمل على تقويض الاستقرار.