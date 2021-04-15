الرياض تدعو إيران الى تفادي التصعيد

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الرياض: دعت السعودية الأربعاء إيران الى "تفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة لمزيد من التوتر"، وذلك بعد إعلان طهران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم الى 60 في المئة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة "تتابع بقلق التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووي والتي تمثلت آخرها بالإعلان عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم الى 60%، الأمر الذي لا يمكن اعتباره مخصصا للاستخدامات السلمية".

ودعت المملكة إيران الى "تفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر، والانخراط بجدية في المفاوضات الجارية حاليا".

وأعلنت طهران الثلاثاء أنها "ستبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة ستين بالمئة" في النظير 235، لتقترب بذلك من عتبة التسعين بالمئة التي تتيح الاستخدام العسكري.

وقالت اليوم إن هذا القرار "رد على الإرهاب النووي" الإسرائيلي بعد الانفجار الذي ألحق أضرارا الأحد بمصنعها لتخصيب اليورانيوم في نطنز في وسط البلاد، واتهمت إسرائيل بالوقوف وراءه.

وجدّد الرئيس الايراني حسن روحاني الأربعاء أن الطموحات النووية لبلاده "سلمية وسلمية فقط".

وتزامن حادث نطنز مع مفاوضات تجري في فيينا في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم بين ايران والقوى الكبرى عام 2015. وتشارك فيه هذه الدول، باستثناء الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق في عهد دونالد ترامب.

وأكدت الرياض "أهمية توصل المجتمع الدولي الى اتفاق بمحددات أقوى وأطول، بما يعزّز إجراءات الرصد والمراقبة ويضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي أو تطوير القدرات اللازمة لذلك".

وحذرت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة الأربعاء من أي تصعيد "من جانب أي طرف" في الأزمة النووية الإيرانية، بعد حادث منشأة نطنز.

وقال المتحدثون باسم وزارات الخارجية في الدول الثلاث الموقعة على اتفاق عام 2015، "ندعو إيران إلى عدم تعقيد العملية الدبلوماسية".