شكرا لقرائتكم خبر عن «حياتنا» تقيم فعالية «نعتني بصحتك» للتوعية بأهمية الوقاية من الأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أقامت الجمعية الأهلية للتوعية الصحية “حياتنا” بالشراكة مع جمعية عناية وجمعية عيوني فعالية “تعال شوف” ضمن فعالية عناية الصحية “نعتني بصحتك”، ويستمر المعرض حتى 20 رمضان.

وتأتي مشاركة جمعية “حياتنا” ضمن خطتها في تفعيل نمط الحياة الصحي لشهر رمضان المبارك وذلك في جامع الراجحي بالرياض.

ويحتوي المعرض على التعريف بالجمعية وأهدافها وبرامجها وكذلك مجموعة كبيرة من المجسمات التوعوية الصحية والتي تتميز بإيصال المعلومة بشكل سريع للمستفيد والتي يتم شرحها من خلال متطوعين في التوعية والتثقيف الصحي.

كما يهدف المعرض على التعرف على كيفية الوقاية من الأمراض المزمنة وتعزيز نمط الحياة الصحي سواء في التغذية أو النشاط وغيرها، وخاصة بما يتعلق بشهر رمضان المبارك.

حضر من جانب جمعية “حياتنا” مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام الأستاذ ماجد بن سعد الشمري ، ومدير إدارة البرامج والمشاريع الأستاذ سلمان بن سالم باهمام ، كما حضر الافتتاح من جانب جمعية عناية معالي الدكتور عبد الرحمن السويلم رئيس جمعية عناية ، وأمين عام الجمعيات الأهلية الدكتور سلمان المطيري وإمام جامع الراجحي.