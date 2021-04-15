وزير خارجية الإمارات يشارك نظيره الإسرائيلي في تأسيس منتدى لتعزيز العلاقات

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن أشكنازي توجه إلى مدينة بافوس في قبرص، اليوم الخميس، لعقد اجتماع مع وزراء خارجية دول: الإمارات وقبرص واليونان.

© AP Photo / Nariman El-Mofty

وذكرت الصحيفة أن الاجتماع الذي يضم إلى جانب بن زايد وأشكنازي وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس، ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، يبحث إقامة منتدى لعقد اجتماعات دورية بين الوزراء والدبلوماسيين لتعزيز المصالح الاستراتيجية المشتركة بين دولهم.

وأوضحت الصحيفة أن أشكنازي سوف يلتقي كل وزير خارجية على حدة، قبل الاجتماع الذي سيجمع وزراء الدول الأربع.

تتضمن أجندة اجتماعات وزراء الخارجية قضايا اقتصادية وأمنية وسياحية ومواجهة وباء كورونا وتأسيس "ممر أخضر" للسفر بين الدول.

وكانت الإمارات قد وقعت على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب.