لبنان... تسجيل 31 وفاة وأكثر من 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت الوزارة أنه "تم تسجيل 2475 حالة إصابة بين المقيمين 26 حالة بين الوافدين".

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم تسجيل 31 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 6809".

وأضافت الوزارة أن "عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 1790، من بينها 795 حالة في العناية المركزة"، مشيرة إلى أن "عدد الفحوصات المخبرية ليوم أمس هو 19166، منها 1929 فحصا في ​المطار​".

هذا وقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، في اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس في موسكو، إن لبنان يعول على مساعدة روسيا في مكافحة فيروس كورونا ويأمل بزيادة عدد اللقاحات المقدمة له.