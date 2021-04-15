وفاة وزير المالية اليمني الأسبق إثر إصابته بكورونا

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. أفاد مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك" بأن الدكتور العسلي توفي في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء، بعد أسبوع من إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف بأن وزير المالية الأسبق، الحاصل على درجة دكتوراه في الاقتصاد من الولايات المتحدة الأمريكية، تدهورت حالته الصحية بعد تجاوبه للعلاج، وتوفي اليوم.

والعسلي المولود في محافظة تعز جنوب غربي اليمن عام 1956، المنتمي إلى حزب الإصلاح (ثاني أكبر الأحزاب في اليمن) شغل منصب رئيس دائرته الاقتصادية، واستقال من الحزب في السادس من أبريل عام 2007م، بعد يوم من تعيينه وزيراً للتجارة والصناعة بدلاً عن وزارة المالية.

وأعلنت وزارة الصحة اليمنية، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا، في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، إلى 1097 حالة، بعد وفاة 14 مصاباً متأثرين بمضاعفات الإصابة، مقابل رصد 75 إصابة جديدة رفعت الإجمالي التراكمي للإصابات إلى 5657 إصابة.