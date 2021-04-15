سوريا تدين استهداف منشأة "نطنز": تظهر عجز أعداء إيران 

دبي - محمود عبدالرازق - نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الخميس، عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين، أن الحكومة السورية تدين بشدة العملية الإرهابية التي تعرضت لها منشأة "نطنز" الإيرانية، والهجوم الذي تعرضت له السفينة الإيرانية "سافيز"، قبالة سواحل أريتريا.

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وقال المصدر السوري:

كل الدلالات تشير إلى أن أصابع الكيان الصهيوني تقف خلف هذه الاعتداءات الدنيئة، بهدف التشويش والإرباك، وعرقلة سير المفاوضات الجارية في فيينا بشأنالملف النووي.

وتابع المصدر، أن "الحكومة السورية ترى أن هذه الاعتداءات ستزيد من قوة موقف إيران العادل، ولن تؤثر على القدرات الصناعية الإيرانية، كما يظهر هذا العدوان بشكل لا لبس فيه عجز أعداء إيران عن وقف عجلة تطور الصناعات السلمية، والقدرات العلمية الأخرى".

وأعرب المصدر السوري عن تضامن بلاده مع إيران، شعبا وقيادة، في مواجهة هذه الاعتداءات وتؤكد دعمها الكامل للجمهورية الإيرانية في الدفاع عن مصالحها، وتحقيق المزيد من التقدم العلمي والتكنولوجي.

وقالت إيران، إن "انفجارا وقع يوم الأحد الماضي، في منشآتها النووية المهمة "نطنز" كان عملا تخريبيا نفذته إسرائيل، وتعهدت بالانتقام لهجوم بدا أنه أحدث فصول حرب تدور في الخفاء منذ وقت طويل، معتبرة أن "الهدف من العمل هو استهداف قدرات إيران النووية".

وجاء في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي قوله، إن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة أنها من هاجمت السفينة الإيرانية "سافيز"، الثلاثاء قبل الماضي، وعلى الصعيد الرسمي نفت واشنطن تنفيذ الهجوم أو علمها به.

فيما قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، اللواء أبو الفضل شكارجي، إن بلاده لا تتهم أيا من دول الخليج بالضلوع في حادثة استهداف السفينة " سافيز" في مياه البحر الأحمر، مشيرا إلى أن أصابع الاتهام تحوم حول أعداء طهران المباشرين "الكيان الإسرائيلي وأمريكا".